配合“新加坡携手前进” 教育部8月至11月与各方展开讨论

（早报讯）配合”新加坡携手前进运动”，教育部从8月至11月期间将与教育工作者、学生和家长进行讨论，聆听他们对教育和终身学习课题的看法与行动。

讨论的重点目标包括：为每名孩子建立稳固的基础、为不同能力的学生提供多元化的学习模式、为通往成功之路提供多元的发展途径、支持有特殊需求的学生，以及鼓励人们终身学习并自我提升。

教育部将在11月中集合各利益相关者提出的观点。

民众即日起也可上相关网页，表达对教育和终身学习的看法与期许，以及为实现目标所采取的行动。网址是https://go.gov.sg/forwardsg-equip

新加坡携手前进运动由副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子今年6月发起，旨在为我国下一个阶段的发展制定计划，更新并强化社会契约。

第四代领导团队成员负责领导不同主题的讨论并收集民意，预计在明年中提呈报告。六大支柱的主题涵盖经济和就业、教育和终身学习、医疗和社会支援、住屋和生活环境、环境和财政可持续性、新加坡身份认同。

教育部长陈振声、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪负责以教育和终身学习为主题的“装备”（Equip）支柱，旨在让每一名新加坡人都有发挥所长的机会，实现各自的抱负。

三人联同教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期一（9月5日）出席在共和理工学院举行的讨论会，聆听学生对教育和终身学习的反馈。