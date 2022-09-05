胜科工业拟以21亿元脱售胜科能源印度

（早报讯）胜科工业（Sembcorp Industries）星期一（9月5日）闭市后宣布，将以1170亿印度卢比（21亿新元），全面脱售独资子公司胜科能源印度（Sembcorp Energy India Limited，简称SEIL），加速能源组合从棕色（传统能源）到绿色的转型。

买方Tanweer Infrastructure将通过递延支付票据来支付胜科工业。交易完成后，它将成为SEIL的唯一股东。

SEIL是印度最大的独立发电商之一，经营两座超临界燃煤电厂，总容量为2.6吉瓦。

胜科工业在文告说，脱售SEIL将使胜科的温室气体排放强度从每兆瓦时0.51二氧化碳当量吨（tonnes of carbon dioxide equivalent），降至每兆瓦时0.32二氧化碳当量吨。

胜科将提前实现2025年将温室气体排放强度降至每兆瓦时0.40吨二氧化碳的目标。公司的绝对温室气体排放量也将从2620万二氧化碳当量吨减少到1040万二氧化碳当量吨。

完成交易后，胜科工业的可再生能源组合，将从43%增至51%。胜科将拥有14吉瓦的能源组合，其中7.1吉瓦是由包括在全球的太阳能、风能和储能在内的的可再生能源所组成。在预估的基础上，胜科在2022年上半年的可持续解决方案组合的净利份额将从25%增加到31%。

这行交易须获得股东批准，集团预计将在11月举行特别股东大会争取股东支持。

胜科工业星期一起0.30%，收报3.33元。