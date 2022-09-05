8月份BTO 三房式单位首次申购者申购率较低

（早报讯）8月份预购组屋销售活动（BTO）的三房式单位首次购屋者申购率较低，除了兀兰以外，其余项目的三房式单位平均不超过1.9名首次申购者争购。

建屋发展局今年8月的预购组屋销售活动星期一（9月5日）截止。建屋局针对申购率发布声明说，预购组屋的需求保持强劲，不过大部分的单位已保留给首次购屋者，因此成功购屋的概率较高。

建屋局在本轮销售活动推出的七个项目中，六个项目的其中一个或更多房型的首次申购者申购率为2.0或更低。

其中，大部分申购蔡厝港Keat Hong Grange项目的首次购屋者，有颇大机会成功购得住房。建屋局说，这主要是因为这一项目的二房式灵活至五房式单位的首次申购者申购率较低，介于0.2至1.8之间，同时在选择单位时，平均有四成的人会拒绝。

建屋局说，除了兀兰的Woodlands South Plains项目以外，其余项目的三房式单位首次购屋者申购率为1.9及以下。这也包括了红山的两个黄金地段组屋项目。

建屋局少有针对预购组屋申购率发表声明。

建屋局说：“我们继续鼓励买家考虑申请非成熟市镇或申购率低的项目，以提高他们成功购屋的概率。”

建屋局将在11月销售活动中于武吉巴督、加冷黄埔、女皇镇、登加和义顺推出约9500个单位。