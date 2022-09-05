外祖父性侵六岁女童 判监14年

（早报讯）六岁女童与弟弟在学校假期期间到外祖父母的家过夜，夜里四人同睡一张床上，岂料外祖父竟然色心大起，趁家人熟睡时非礼与性侵女童，吓得女童继续假装睡觉和不敢吭声。

事隔约四年后，母亲想再次让女童与外祖父母一起过夜，吓得女童崩溃大哭，这才吐露被外祖父性侵犯的真相。

现年63岁的外祖父面对两项性侵和一项非礼的控状。他星期一（9月5日）在高庭认罪后，被判坐牢14年。

这起性罪案发生在2014年至2015年之间，当时受害女童的年龄介于六至七岁，被告是她的母亲的继父。

案情显示，女童与父母亲和弟弟住在裕廊一带，一家人不时会在周末或学校假期期间，到被告的三房式组屋单位过夜，而女童与弟弟会和外祖父母睡在同一张床上。

案发期间是学校假期，女童与家人去被告的家住了四天三夜。女童一如往常地与弟弟和外祖父母一起就寝，岂料遭被告非礼她的私处。女童当时感觉到疼痛，但因害怕而不敢喊叫，并且继续闭上眼睛假装睡觉。由于女童当时年级还小，她并不晓得被告的行为是错误的。

另一个晚上，被告睡在女童身边时再次色心大起。这一次，除了非礼女童的私处，他也用手指性侵女童。女童同样闭上双眼不敢吭声，事后也没向父母亲提及此事。

之后，每当前去被告的住家时，女童都会尽量躲避被告，不和他共寝一室。直至2018年11月17日，女童的母亲想安排女童在被告的房间睡觉，结果吓得女童崩溃大哭，并且把被性侵犯的事情告诉母亲。女童的母亲隔天决定报警。

控方斥责被告身为女童的外祖父，不仅没有做好照顾女童的角色，还违背了女童对他的信任，甚至大胆地在其他家人也睡在同一张床的情况下犯案，如此恶劣的行为必须受到严惩。