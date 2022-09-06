（早报讯）美国股市因劳动节于星期一（9月5日）休市一天。

投资者对美国联邦储备局大幅加息感到担忧，因此保持谨慎态度。亚太股市星期一涨跌不一。新加坡海峡时报指数闭市上升9.79点或0.31％，报3215.48点。

亚太股市星期二开盘起落参半，日本股市下滑约0.20%，韩国股市上涨约0.15%，澳大利亚股市横摆。

星期二可关注的本地股票：

1. 胜科工业（Sembcorp Industries）星期一闭市后宣布，将以1170亿印度卢比（21亿新元），全面脱售独资子公司胜科能源印度公司（Sembcorp Energy India Limited，简称SEIL），加速能源组合从棕色（传统能源）到绿色的转型。由于这是一项主要交易，集团将在11月召开特别股东大会寻求股东的批准，交易预计在大会半年后完成。

2. Incredible Holdings要求恢复交易。公司披露，香港海关于8月31日针对公司的间接附属公司CKLY Trading Limited（CTL）展开调查。当天几名海关官员前往CTL，调查与《商品说明条例》有关的涉嫌罪行。在调查过程中，海关官员查获了大约500只手表，账面价值约为3万元。公司的执行董事Christian Kwok-Leun Yau Heilesen和CTL的一名销售人员在香港海关的指示下，到海关总部协助调查。两人以2万港元（约3571.2新元）和1万港元保释，保释金已全部付清。两人的护照没有被当局扣押，也没有被限制旅行。Heilesen也是CTL的董事。

董事会（不包括Heilesen）认为，预计调查不会对公司的运营和财务产生重大影响。香港海关没有对CTL、Heilesen和CTL的该名销售人员提出指控。

CTL是另一家上市公司Watches.com Limited的子公司。Watches.com Limited也披露了CTL被香港海关调查的消息，并要求恢复交易。

3. 无招牌海鲜（No Signboard）于9月2日向法院提交了一份申请，要求华侨银行（OCBC）受债务延期偿付令（moratorium）的条款约束，以便华侨银行不能针对公司开始或继续进行法律诉讼。

无招牌海鲜指出，与华侨银行未能就300万元的银行贷款偿还条款达成协议。公司估计，它与Gazelle Ventures Pte. Ltd.于今年7月1日签订的执行协议完成之前，从2022年9月开始，公司没有足够资金来支付每月的银行贷款。公司将在适当的时候向股东披露上述申请的最新情况。

4. 永科控股（AEM）披露，公司的IT网络最近遭非法入侵。在发现事件后，公司立即采取了适当的措施来控制事故，并防止进一步遭非法入侵。在整个事件发生期间，公司如常运作。公司预计，事件不会对公司截至今年底的合并净有形资产或合并每股盈利产生重大不利影响。