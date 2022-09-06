哈莉玛：要保障集体安全 须了解促进社会凝聚力的要素

（早报讯）冠病疫情是一场具有严重社会影响的公共卫生危机。在社会焦虑加剧的时期，人们的紧张关系升温，引发仇恨、偏见和仇外心理。要应对这些挑战，我们须要了解促进社会凝聚力的要素。

哈莉玛总统星期二（9月6日）为2022年度社会和谐国际大会（The International Conference on Cohesive Societies）致开幕辞时说，就在我们迫切需要集体行动与合作来从冠病疫情中恢复时，这场大流行病却加深了世界各地社会的断层。仇恨、偏见和仇外心理在一些地方演变成暴力，新闻报道亚裔人士因被指责传播病毒而遭遇仇恨犯罪。连疫苗接种这样的公共卫生措施也成为争议点。

哈莉玛说，这提醒我们，社会凝聚力是集体安全的必要条件。"有凝聚力的社会不是自发存在的。它们是由选择和信念产生的。冠病疫情再次肯定了这一点"。

研究：东南亚69%受访者认为国家具社会凝聚力

南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）针对本区域进行的一项研究发现，东南亚69%的受访者认为，他们的国家具有社会凝聚力。根据这项研究，人们对彼此的信任和接受程度，以及他们长期建立的社会网络，是有助加强社会凝聚力的要素。

研究名为“东南亚社会凝聚力雷达”，研究结果6日下午将在社会和谐国际大会公布上公布。哈莉玛说："‘东南亚社会凝聚力雷达’研究中提出的这些见解有助我们的讨论，以制定有意义的方法来建设有凝聚力的社会。"

研究也提出，社区领袖、宗教领袖以及其他利益相关方，参与促进社会凝聚力的工作，是至关重要的。

哈莉玛也鼓励拉惹勒南国际研究院继续发挥作用，强化全球和本区域相关研究、调查和项目，以促进社会凝聚力。