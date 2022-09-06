酒后无照危驾救护车 医护员撒谎嫁祸女伴

（早报讯）酒后无照开着私人救护车载女伴兜风，医护人员途中危险驾驶约一小时，沿途逆向行驶、蛇行、闯红灯，结果失控打滑冲上快速公路的分界堤，导致女伴受困车内。

入狱两年罚款4000元

他事后却把罪名推给女伴，向警员谎称女伴是驾驶救护车，后来才坦承罪行，锒铛入狱两年和罚款4000元，以及吊销各级驾照或不准持有驾照10年。

27岁被告莫哈纳瓦然曼面对六项控状，包括抵触公路交通法令、提供假资料和蓄意伤人的控状。他早前承认其中五项，余项交由法官下判时一并考虑后，星期一（9月5日）被判刑。

根据案情，被告案发时在一家提供私人救护车的公司担任医护人员。

2020年7月6日，被告被安排与一名救护车司机一起执行任务，但两人当晚在救护车上一起喝酒，被告前后喝了三罐啤酒。

载女伴边喝酒边兜风

被告没有驾驶执照，却向司机要求驾驶救护车，司机也同意让他开车。被告开救护车绕了几个地方，也接一名23岁女伴上车。

司机后来把救护车交给被告，自己则先行下车回家。被告接着一边喝伏特加，一边驾驶救护车载女伴到处兜风。

隔天凌晨1时30分至2时34分之间，被告在路上危险驾驶。他开着救护车从后港3道一路开上实里达快速公路（SLE），沿途不仅开启警示灯，还在马路上蛇行，也闯红灯和逆向行驶，甚至左右不分胡乱转弯，以及乱刹车和乱按车笛。

被告开上快速公路后，也六次切换车道，导致救护车失控打滑，冲上中央分界堤后侧翻，结果喝了酒的女伴受困车中，吓得痛苦大哭。

酒测不过关被捕

警员接获公众通报赶到时，被告在救护车旁走来走去，并向警方谎称女伴才是驾驶者，还示意女伴帮他“顶罪”。

不过，女伴当场指认被告是驾驶者，被告当时也因为没有通过酒测而被捕。

被告事后被检测出血液内的酒精含量达183毫克，超出法定的80毫克上限。女伴被诊断多处擦伤和肋骨骨折，前后拿了38天病假。

除了无照开车，被告也在同年1月5日在咖啡店喝酒时，与一名男子起争执，把对方打至重伤。