新计划助起步公司维护知识产权与资产

（早报讯）起步公司研发不少创新产品和服务，却缺乏维护知识产权和资产的专业知识与经验。新加坡知识产权局通过新计划免费提供咨询、培训和资源，协助它们提升这方面的能力。

企业今后也能参考新指南，学习如何更好地管理和保护公司的商业秘密。

知识产权局（IPOS）2021年收到的专利申请比前年多出近10％，商标的申请则增加超过10％。根据当局2021年展开的调查，98％的企业意识到商业秘密对扩大业务极为重要，但只有45％采取行动保护公司的商业秘密。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期二（9月6日）为知识产权周开幕时说，非成熟创新者可能缺乏专业知识，他们也不知从何做起。“在这种情况下，通过提高意识、让他们获取更多信心会有帮助。”

“IP Start”免费提供咨询服务与专业指导

一些创新者，例如较小型企业和个人，也许懂得怎么做，却可能面临资源有限的问题。

IPOS因此推出新计划“IP Start”，为参与加快培训或孵化中心的起步公司免费提供咨询服务、专业指导与相关资源，协助这些公司在初期阶段就开始着手维护他们宝贵的知识产权与资产。

IPOS也同创业行动社群（ACE）、新加坡企业发展局、新加坡工商联合总会、新加坡金融科技协会和新加坡科技工商协会（SGTech）制定一套新指南，协助企业更好地保护商业秘密。这套指南涵盖的内容包括如何保护和管理商业秘密，企业也能参考实际案例，并了解有哪些实用的工具。