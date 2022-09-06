超过七张床位客工宿舍 将受外籍雇员宿舍法令管制

（早报讯）明年4月起，有超过七张床位的客工宿舍，将纳入外籍雇员宿舍法令的管辖范围，以提高宿舍管理水平。不同规模和类型的客工宿舍将有单一的监管和执法框架，以加强疾病预防和管控措施。

目前，只有超过1000张床位的大型客工宿舍，受外籍雇员宿舍法令（Foreign Employee Dormitories Act，简称FEDA）管制。

人力部星期二（9月6日）宣布，管制范围扩大后，受管制的客工宿舍将从目前的53个增至1600个。

客工宿舍将根据规模和床位数量，归类为四种许可证等级。持第一级（七至99张床位）、第二级（100至299张床位）和第三级（300至999张床位）许可证的宿舍，须满足额外的管理需求，包括向人力部提呈住户名单，以及向有关当局报告影响住户健康和安全的事件。

持第四级许可证（超过1000张床位）的宿舍，须满足的需求维持不变。

人力部提醒，有超过1000张床位的新宿舍，若计划从明年4月1日起投入运作，须申请完整的FEDA许可证，有效期为三年。

至于有七至999张床位的现有宿舍，以及计划在明年4月1日前投入运作的新宿舍，则须从明年1月起申请FEDA临时许可证，有效期为两年。

新加坡宿舍协会理事会成员兼工厂改造宿舍小组组长胡家洺指出，受影响的大部分是小型企业经营的工厂改造宿舍。虽然行政成本下来会增加，但应该还在可接受的范围内。

人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生星期二接受媒体访问时说，早前在客工宿舍遏制冠病传播的经验，凸显了加强管制和执法的必要。如此一来，在下一次大流行病暴发时，当局就能更迅速地采取新的公共卫生措施。