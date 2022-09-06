中国宣布加速推出经济刺激方案 本地股市上午小幅上扬

（早报讯）中国宣布在第三季度加速推出经济刺激方案，本地股市上午小幅上扬。

本地股市星期二（9月6日）开盘起7.67点或0.24％。新加坡海峡时报指数上午最高去到3228.89点，中午休市时报3225.95点，涨10.47点或0.33%。

其他亚洲股市起落参半。日本和澳大利亚股市持平，上海和韩国股市涨1％和0.10％，香港股市下滑0.30％。

IG市场策略师叶俊荣指出，中国于星期一重申宽松立场，宣布在第三季度加速推出刺激方案。中国央行还减少了银行须要留作储备的外汇存款数额，以提振疲软的人民币。

叶俊荣说，相关举措可能有助于在短期内提振市场的风险情绪。“但过去的例子显示，市场最终希望看到经济更强劲复苏，以此作为衡量政策成功与否的标准，尤其是中国目前仍采取冠病清零政策，房地产行业也存在风险。”

最近几周，全球市场持续收紧货币政策，这对股票和债券市场造成压力。

法国巴黎银行财富管理公司（BNP Paribas Wealth Management）香港首席投资策略师谭慧敏告诉彭博电视：“很多客户都在问市场是否见底，我们是否将进入全球经济衰退？我们认为，全球经济衰退的风险，特别是明年实际上是相当高的。”

谭慧敏也说，市场还未充分考虑到能源危机所带来的风险。

美国股市星期一因劳动节休市一天，欧洲隔夜股市大部分收低。俄罗斯切断北溪一号管线（Nord Stream 1）的天然气输送，欧洲能源供应中断是左右市场风险情绪的关键因素。

本地股市星期二上午涨最多的海指股之一是胜科工业（Sembcorp Industries），中午休市时报3.47元，涨了4.2％。

胜科工业星期一闭市后宣布，将以1170亿印度卢比（21亿新元），全面脱售独资子公司胜科能源印度公司（Sembcorp Energy India Limited，简称SEIL），加速能源组合从棕色（传统能源）到绿色的转型。

花旗研究正面看待胜科工业的这项交易。研究指出，SEIL的估值比预期高，但完成脱售之后所造成的净收益缺口比预期低。“接下来，我们估计胜科工业将把资本重新部署到可再生能源资产收购上，以实现它的2025年目标。我们重申对该股的‘买入’评级。”

花旗研究给予胜科工业的目标价是4.14元。