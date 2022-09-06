脚踏车卡缝摔伤骑士索赔 公用局：严重事件概率0.00001%

（早报讯）脚踏车骑过沟渠卡缝，骑士摔倒受重伤，入禀高庭向公用事业局索偿，案件星期二（9月6日）早上开审。公用事业局表示，过去10年，因沟渠盖导致重伤的概率只有0.00001%，若要更换所有沟渠盖，将耗费天价。

起诉人是42岁的缅甸籍男子茂茂昂，他早前入禀高庭，起诉公用事业局，索偿至少25万元。

根据他的说法，2021年1月16日傍晚5时27分，他在樟宜尾沿岸步道（Changi Point Coastal Walk）一带骑脚踏车时，前轮卡在沟渠盖（grating cover）上，结果摔倒在路上，一度失去意识，事后被送往樟宜综合医院急救。

医药报告显示，起诉人急性蛛网膜下腔（subarachnoid）出血、脸部多处骨折、脊椎受创、导致右手和双脚无力、伤口留下疤痕。

起诉人指当局在沟渠盖的建造及管理上疏忽，没有检查沟渠盖是否安全，没有补上沟渠盖之间的间隙，导致轮胎卡住。

另外，起诉人也指当局在设计、建造以及安装沟渠盖时，没有确保它不会对其他公路使用者造成危险。

若换所有沟渠盖将耗天价

公用事业局在开庭陈词里提到，当局需保养约8000公里长的沟渠，以及超过100万个排水设备。

根据档案资料，公用事业局在过去10年来，共接到12起因沟渠盖而受伤的通报，其中五起涉及脚踏车骑士。除了起诉人之外，另四名骑士只受轻伤。

若用以上数据计算，像起诉人这样因沟渠盖而导致中度至重伤的概率，每年其实只有0.00001%，当局若要为这么小概率的事件更换所有沟渠盖，将耗费天价。