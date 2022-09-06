加拿大护卫舰温尼伯号 在樟宜海军基地停靠八天

（早报讯）加拿大皇家海军护卫舰温尼伯号星期二（9月6日）抵达我国樟宜海军基地，并将停靠八天。这是过去五年来，第七艘停靠在我国的加拿大皇家海军船只，凸显了新加坡与加拿大友好的双边关系。

这是加拿大“投射行动”（Operation PROJECTION）的一部分，旨在增强加拿大与盟友和合作伙伴的关系，及体现加拿大对维护全球和平的承诺。加拿大皇家海军护卫舰温尼伯号（HMCS Winnipeg）今年6月起航参与“投射行动”后便往东南亚航行。温尼伯号星期二抵达樟宜海军基地，并将停泊至下周二（13日），再起航前往马来西亚巴生港。

这是加拿大第八次在印度太平洋地区部署“投射行动”。温尼伯号船长指挥官福尔坦（Annick Fortin）受访时说，由于这次的行程无法与新加坡海军部队配合，因此将不会进行双边训练，但希望未来有机会与我国海军部队交流。

她说：“我们真心感谢新加坡海军部队的支持，让我们在今年的‘投射行动’第二次港口访问期间，能在樟宜海军基地停靠，让船员休息和为船舰进行维护。”

加拿大国防顾问卡尼埃尔（Hugues Canuel）上校指出，温尼伯号是过去五年，第七艘访问新加坡的加拿大皇家海军船只。“我们获得的支持不只确保了这次访问的成功，也对两国之后的交流奠定成功的基础。”