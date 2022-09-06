六银行“驻守”反诈骗指挥处 自7月起追回150万元

（早报讯）反诈骗指挥处的办公室星期二（9月6日）正式启用，六家银行自7月起安排职员到指挥处执勤协助警方打击诈骗以来，已经及时介入超过40起诈骗案，追回被骗金额的60%，也就是逾150万元。

为打击新的犯罪趋势，警方自今年3月22日将反诈骗中心扩编成反诈骗指挥处，调查所有类型的骗案，并监督在各大警署新成立的反诈骗调查小组。

反诈骗指挥处一直在临时地点办公，直到星期二办公室正式启用，才总算有了自己的“家”。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明和内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，一起出席并为新办公室主持了开幕仪式。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（前排左二）和内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（前排左一），一起出席并为新办公室主持了开幕仪式。（邬福梁摄）

反诈骗指挥处专注于从“上游”开始介入，观察户头的资金流向，用技术辨别潜在的诈骗案，在受害者意识到自己上当前就提醒受害者，进而阻止骗案的发生。自3月起，指挥处已经先后阻止了9万5000名潜在受害者受骗，并为他们提供建议。

另外，反诈骗指挥处也与新加坡金融管理局合作，自7月25日起，星展银行、华侨银行、大华银行、汇丰银行、渣打银行和联昌国际银行都安排银行职员“驻守”在指挥处，必要时在第一时间协助警方追踪资金流动和冻结涉嫌诈骗的可疑户头等。

目前，警方已和银行合作积极追查超过40起诈骗案的资金流向，顺利从银行户头和电子钱包追回逾150万元的款项，这笔钱占被骗总额的60%。

商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心副助理警察总监说，反诈骗指挥处将在多方面加强能力和进行部署，包括继续与业界伙伴合作，帮助受害者追回更多损失款项；与国际执法单位紧密合作，打击更多跨国诈骗集团；以及与反诈骗调查小组合作，更迅速和全面地对付诈骗团伙。