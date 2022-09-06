疑地下排水沟阻塞 商场进口处积水四小时

（早报讯）长堤坊和地铁站之间的地下水沟疑遭阻塞，导致商场的入口处星期二（9月6日）上午积水约四小时，大约七间店铺的生意受影响，行人也得涉水而过。

这起事件发生在星期二上午11时许，地点是兀兰长堤坊（Causeway Point）一楼，靠近麦当劳的入口处。

根据zaobao.sg读者提供的照片，上述入口处地板湿漉漉，出现积水现象，不少路过的公众得涉水而行，很不方便。照片中也可以看到受影响区域被围起，三名清洁工正忙着清理地板。

记者到场了解情况时发现，大量浑浊不清的水从地底下的排水沟涌出来后，周边大约七间店铺首当其冲，门口都是积水，公众纷纷绕道而行。其中一家小吃店的员工许女士（50岁）说，事件发生在上午11时许，商场清洁工过后到场清理，但积水一直到了下午2时30分左右才被清理干净。

数名受访的公众和在附近的工作人员称，这已是商场过去三周第四次出现积水情况。其中一名不愿具名的工作人员说：“每次一出现积水就会持续几小时，今天更是发生在午餐时间，生意损失不少，真的希望情况能够尽快得到改善。”

长堤坊发言人回复《联合早报》询问时说，星期二早上10时20分左右，一条水管堵塞导致商场地面层出现积水。商场的保安及服务人员事后立即到场进行清理和维修工作，并为商家和公众提供协助。

工作人员过后将阻塞的水管彻底清洗，受影响区域在下午2时45分清理干净。商场也对事故造成的不便致歉。