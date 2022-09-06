黄循财：新马必须团结一致 携手应对地缘政治压力

（早报讯）我国副总理兼财政部长黄循财说，在地缘政治竞争加剧的情况下，马来西亚和新加坡将面临更大的选边站压力，因此新马两国更须团结一致，加强双边合作。

正在马来西亚进行工作访问的黄循财，星期二（9月6日）在结束访马行程前，于吉隆坡文华东方酒店接受新加坡媒体访问。

黄循财说，全球发展将继续面临阻力，能源及食品安全、经济放缓及通胀等问题都料持续。他认为，在新的全球秩序下，地缘政治竞争将更剧烈，经济也会更加碎片化。

“这意味着像马来西亚和新加坡这样的国家将继续被拉向不同的方向，我们将面临越来越大的压力要选边站。这就是为什么我们保持团结一致，继续加强合作至关重要。”

这是黄循财首次以副总理身份访问马国。访问期间，他会见了马国最高元首苏丹阿都拉及首相依斯迈沙比里。他也与马国国防部高级部长希山慕丁及财政部长扎夫鲁等领导人会面。

黄循财透露，他和扎夫鲁及马国卫生部长凯利认识已久，而这次访马让他能认识更多马国领袖。

“这对我来说非常重要，包括对我们日后的领导层交接。我会鼓励更多的年轻部长到马国访问，也鼓励马国部长访问新加坡。”

黄循财认为，近邻之间不时会出现问题，因此两国领袖建立友好关系，包括建立私交很重要。他说，领导人之间的友谊将有助于双方讨论问题，并解决分歧。

黄循财说，新马也在探讨加强两国之间的连通性，包括在数码和绿色经济方面展开合作。

黄循财星期二较早时也会见了马国最高元首苏丹阿都拉。根据总理公署文告，黄循财再次肯定新马之间长期以来友好且多面的双边关系，并指新马关系是建立在独特的共同历史，以及牢固的民间关系之上。

马新社报道引述马国国家王宫总管阿末法迪说，最高元首认为新马两国须在各个领域密切合作，特别是在后冠病疫情时期。

黄循财也指出，期待苏丹阿都拉在本月19日到我国访问。