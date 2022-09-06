币安将把用户的第三方稳定币 转换为自家的稳定币

（早报讯）加密货币交易平台业者币安（Binance）宣布一项大胆及前所未有的决定，从9月29日开始，把用户户头中的三种稳定币——USDC、Pax Dollar（USDP）以及True USD（TUSD），包括新存入户头的，都转换为币安自家的稳定币。

彭博社引述币安公司星期一（9月5日）的发布，报道了这项消息。

根据数据公司CoinGecko，USDC的市值将近520亿美元，是继泰达币（Tether）的USDT之后，市值第二高的稳定币。币安自家的稳定币BUSD，以193亿美元市值位居第三。

币安公司并没解释此举为何不涉及泰达币的USDT。USDT的市值约670亿美元。

币安公司说，此举是要“改进流动性和资本效率”。它也将终止所有设计USDC、USDP或TUSD的现货交易。它并不预期这项改变会牵扯任何管制问题。

新加坡律师事务所Reed Smith LLP合伙人哈根鲁克（Hagen Rooke）认为，币安公司此举“相当大胆并且前所未有”。“从商业来说，这对币安是精明的行动，因为它的服务将更加集中于自家的BUSD产品。”

哈根鲁克也指出，这对用户不会有太大的影响，因为这些稳定币都与美元挂钩。打算在某些支持USDC等第三方稳定币的应用上使用这些稳定币的用户，则可能感到不满。