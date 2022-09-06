李总理祝贺特拉斯出任英国首相

（早报讯）李显龙总理致函祝贺特拉斯出任英国首相，并表示有信心维持新加坡和英国双边关系的强劲势头，也期待与特拉斯合作强化两国的伙伴关系。

英国外长特拉斯星期一（9月5日）赢得执政保守党党魁竞选，并在隔天取代约翰逊成为英国新任首相。

我国外交部星期二（6日）发文告说，李总理代表我国政府发贺函给特拉斯，祝贺她成为英国首相。

李总理在信函中说，特拉斯就任英国首相的时间点，正是在充满重大挑战以及机遇的全球动荡环境之中。但他强调，新加坡和英国的双边关系仍维持牢固的基础，两国拥有深厚的历史关系，以及友好的民间关系。“我们在许多领域大力合作，包括贸易与投资、安全与国防，以及研究与创新。”

他说，两国的合作也扩展到新兴领域，例如网络安全和数码经济。其中，英国—新加坡数码经济协定对于两国都是个里程碑，并为企业解锁新的发展前景。“我也很高兴我们的官员已开始着手于绿色经济合作框架，这能为我们的人民和企业创造许多机会。”

此外，李总理在致函时说，新加坡和英国都坚定支持以规则为基础的多边秩序，以及遵守国际法的必要性。他有信心，两国可以维持双边关系的强劲势头，并期待继续与特拉斯合作，为未来强化伙伴关系。

李总理也表示，他期待很快就能与特拉斯会面。