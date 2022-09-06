疑神台着火 勿洛组屋单位客厅烧毁

（早报讯）76岁母亲前一天刚离世，一家人在楼下办丧事之际，用来“封”住神台的红纸疑因被风吹落在油灯上，结果引发火患。隔壁不良于行的阿嫲见状，赶紧拿起助行器赶下楼通知屋主一家。屋主的妹夫跑上楼，打开大门发现神台火光熊熊，突然发出一声巨响，一股热气跟着直扑过来，吓得他关门跑下楼。

新加坡民防部队证实，火患发生在星期二（9月6日）下午1时30分，位于勿洛北1街的第201座组屋。火患涉及四楼一单位客厅内物品，民防人员用一支水枪灭火，在当局人员抵达前，14名居民自行疏散，无人在火患中受伤。

初步调查显示，火患疑因客厅内无人看管的明火引起，当局提醒公众切勿留燃烧物品在家中，应在离家前将其熄灭。

记者在下午3时许抵达现场，火患已被扑灭，民防人员在单位内进行调查。透过窗口，可见客厅已被烧毁，安装在墙上的整台冷气机烧融，吊灯烧化掉落，设置在客厅的神台及油灯已燃尽成灰。

失火单位的屋主是吴家德（53岁，采购经理）。他受访时告诉《联合早报》，母亲一天之前刚离世，这次的火患疑似因为办丧事时用来遮盖神台的红纸被吹落在油灯上造成的。

吴家德的母亲享年76岁，老人家原本就常因低血压问题进出医院，3月确诊冠病后身体每况愈下，星期一在家中离世。为了母亲的丧礼，吴家德按照习俗，在家中神台周围用红纸遮盖，望往生的母亲魂灵可以在头七归家。

星期二下午1时许，所有亲友都在楼下灵堂，单位内却开始冒出浓烟。在毗邻单位独居的阿嫲，在察觉有状况之后连忙拄着助行器下楼通知。

吴家德当时正好外出打包食物，妹夫被通知后立刻冲上楼，用单位锁匙开门。据他描述，打开大门时整个神台已被火势吞噬，他刚想上前，突然“砰”的一阵炸裂巨响，跟着是玻璃破碎的声音，吓得他赶忙关门逃生。袁姓邻居也在听到巨响后，通知民防和警方。

吴家德说，面对母亲的离世，加上忙着办丧事，自己确实有疏忽，完全忘记出门前将油灯熄灭。他说，神台贴着的红纸，相信是胶带松脱或是红纸被风吹落点着油灯，才导致火患。

祸不单行的是，建屋局人员上门查询后发现，吴家德的住家火险早已过期。建屋局的记录显示，吴家德自2014年起就未曾购买火险。失火单位的房贷尚未还清，没想到如今又横生枝节。

失火单位内原本住了四人，除了离世的母亲和吴家德，还有7月受聘来照顾母亲的女佣，以及一名中国男租客。当局已与吴家德取得联系，下来将为他和租客提供临时住所。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长、同时也是东海岸集选区议员陈杰豪在面簿证实，已得知这起火患的发生，所幸无人员伤亡。受影响的居民事后都被安排到居民联系网中心（RN Center）休息。建屋局过后也照例检查了组屋，证实建筑安全。