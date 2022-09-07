（早报讯）本地股市韧性十足，星期二（9月6日）在整体市场疲软之际上行，闭市报3224.18点，涨8.7点或0.27％。

亚太股市星期三早上继续滑落，截至新加坡时间8时23分，日经225指数和韩国KOSPI开盘分别下滑0.62%和1.34%。澳大利亚ASX 200则滑落1.07%。

美国股市方面，它在星期二隔夜走低，其中石油和天然气、电信和科技等下跌的板块带领股指走低。道琼斯工商指数跌0.55%，创近一月新低，而标准普尔500指数跌0.41%，纳斯达克指数指数跌0.74%。

下列为星期三开市前可关注股票：

1. 胜科工业（Sembcorp Industries）加速绿色转型，以1170亿印度卢比（约21亿新元）全面脱售独资子公司胜科能源印度（Sembcorp Energy India Limited，简称SEIL）的做法受到投资者和分析师看好，带动股价显著上扬，创下四年半来的高点。

它的股价星期二（6日）一度高涨5.4％至3.51元的盘中高点，之后稍微回软，全日上升4.5％至3.48元。

银河—联昌（CGS-CIMB）证券分析师林秀琪指出，脱售SEIL并不会对胜科工业的盈利造成太大影响，而根据买方在未来15年以递延支付票据（deferred payment note）支付买价的融资安排，假设年利率平均为8％，集团每年可取得约1亿5000万元的现金流。

2. 星狮地产（Frasers Property）原定在这个周末推出的新私宅项目Sky Eden@Bedok，由于项目从8月27日起开放预览迄今共吸引约8000人参观，市场需求稳健，公司决定按计划在星期三（7日）开卖。

Sky Eden@Bedok位于勿洛市镇中心，靠近勿洛地铁站和巴士转换站，是过去10年来第一个在勿洛市镇中心推出的非有地私宅项目。它楼高17层，有158个住宅单位，每平方英尺指示价从1900多元起跳。

3. 印度尼西亚大亨沙林（Anthoni Salim）星期二将他在本地主板上市的格兰特投资（Gallant Venture）所持有股权提高到73.1%，此前，与他有关的一家公司购买了格兰特投资的3.97亿股股份。

在披露这一消息之前，格兰特投资在交易中飙升了9.3%。交易结束后的一份文件则显示，一个名为River Point Ventures的公司通过场外交易以5002万元购买了3.97亿股高伦公司的股票。这意味着沙林的平均收购价为每股0.126元。

4. 互联网服务供应商MyRepublic已推出了MyRepublic Digital，为它即将上市的计划做好部署准备。MyRepublic说，这家分拆出来的服务平台，将成为公司的最新的增长渠道。

MyRepublic在星期二的一份联合声明中，也与这家分拆公司宣布了后者的旗舰产品，一个名为Encore的云原生数码平台。MyRepublic说，该平台具有行业惯例和BSS/OSS（业务支持系统/运营支持系统）功能。

5. 记忆集团（Memories Group）星期二涨幅一度达25.7％，闭市时涨幅仍达11.88％，收报0.113元。与六个交易日前的每股0.03元相比，股价上涨超过125倍。

记忆集团答复新交所询问时说，除集团于8月30日发布的交易活动文告外，并不知道其他任何未发布的消息来解释股票的异常交易。