国大医学组织本地首设中心 研发最佳方案健康延寿

（早报讯）把脸拍下后绘制成3D图像就能通过机器学习系统分析出个人的生理年龄，新加坡国立大学医学组织开设本地首个健康长寿中心，计划通过一系列重点老年科学研究项目和更准确地测量本地人口的生理时钟，研发最佳方案来延长国人的健康寿命。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（9月7日）应邀到国大医院主持健康长寿中心的开幕仪式。他说，在发达国家出生的儿童未来活到100岁可能成为新常态，但比长寿更重要的是人们是否活跃、健康，以及有意义地活着。

“健康长寿能确保人们多余的年岁是福利，不受疾病和经济负担所折磨。”

国大医学组织健康长寿中心是本地首个结合临床前和临床阶段的老龄化研究中心，坐落在亚历山大医院，占地1600平方英尺，也包括位于国大医学院的实验室。

研究团队自去年3月展开“衰老的生物标记研究”（ABIOS），旨在查出活跃、少活动、以及接受慢性病治疗的年轻和中老年人如何反映与年龄有关的变化。这是首个针对东南亚人口生理时钟的研究。

研究中的其他生理年龄检测涵盖组织、器官和血液，包括采用紫外线探测人类皮肤组织中的一种蛋白质成分，可测出心血管疾病风险；血压测试可评估动脉硬化度，反映中风或肥胖风险；握力等手臂力量测试，以及步行和肺活量等功能测试。

中心主任肯尼迪（Brian Kennedy）教授透露，研究的最终目的是把生理年龄的测试融入临床实践中，像到全科诊所和综合诊疗所量体重、身高和血压等，人们在不久的未来也能一并测量生理年龄，针对不同更快老化的方面做出改善。

30岁及以上且身体健康的人若有兴趣，可电邮healthy longevity@nuhs.edu.sg询问详情，或了解中心的其他研究。