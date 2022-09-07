本地股市早盘跌0.63％

（早报讯）本地股市星期三（9月7日）早上走势疲弱，下跌约0.63％，扭转星期二（6日）的涨势。

新加坡海峡时报指数星期三早上开市走低，随后一路下滑，截至中午12时报3205.74点，下跌18.44点或0.57%。

早盘最高达3217.51点，最低3198.39点，成交量6亿6361万股，成交额5亿3362万元，上升股154只，下跌股232只。

今早最活跃股票为马可波罗海业（Marco Polo Marine)，约6771万股转手，股价报4.2分，下跌0.1分或2.33%。

区域股市方面，主要股市大多下跌，许多投资者仍担忧美国联邦储备局积极加息对市场市场带来影响。日本股市跌0.9％，韩国股市跌1.5％，澳大利亚股市也跌1.3％。至于香港和上海股市，前者跌1.4％，后者则相对平稳，微跌0.1％。

美国股市星期二隔夜走低，其中石油和天然气、电信和科技等下跌的板块带领股指走低。道琼斯工商指数跌0.55%，创近一月新低，而标准普尔500指数跌0.41%，纳斯达克指数指数跌0.74%。

Invesco公司的首席全球市场策略师胡柏（Kristina Hooper）认为，市场正关注欧洲能源危机和中国冠病疫情封控措施带来影响。鉴于全球经济的各种不利因素，投资者对公司盈利前景担忧逐步加深。

她说：“许多投资者如履薄冰，真正的问题是，这可能是双重打击局面。首先，联储局可能继续大幅加息，比如说上调75个基点，以抑制通货膨胀。接着，我们将出现企业盈利的大幅下调。”

大华继显（UOB Kayhian）星期三发布“首选股票”（Alpha Pick）分析报告指出， 它的投资组合表现优于大市，主要是科技制造业、银行和工业领域的表现明显优于其他行业。

报告说：“尽管全球地缘政治存在不确定性，但大多数企业继续取得盈利同比增长，符合市场预期。此外，由于对下来大幅加息的预期有所缓和，整体市场情绪上月略有改善。”

就9月首选股票名单，它将纳峰科技（Nanofilm）纳入名单，认为该公司新产品推出和市场扩张，将促使公司下半年有强劲表现。

与此同时，名单剔除了永科控股（AEM）和康福德高（ComfortDelGro）。

报告说，永科控股预料在下半年会表现疲软。至于康福德高，主要是因为它最近从海指成分股中除去。