新菲签署谅解备忘录 在对付诈骗电话等数码领域合作

（早报讯）新加坡和菲律宾签署数码合作谅解备忘录，致力在数码联通、数据、数码政府和网络安全等领域交流知识、专长和最佳做法，并针对诈骗电话和短信服务共享情报、相互帮助。

这份由我国通讯及新闻部长杨莉明和菲律宾信息与通讯技术部长黄延光签署的谅解备忘录，能让两国在数码领域开展合作，并在可能的情况下，促进新兴科技的合作。

到访我国的菲律宾总统小马可斯，星期三（9月7日）同李显龙总理在总统府见证了这份谅解备忘录以及另五项协议的签署和交换。

这包括由我国卫生部长王乙康和菲律宾移工部长玛丽亚·苏珊娜（Maria Susana V. Ople）签署、有关招聘菲律宾医护人员的联合声明。

联合声明表达了两国有意继续通过派遣菲律宾医护人员来新加坡，加强医疗领域的双边合作。两个政府机构也将一同努力，为在新加坡就业的菲律宾医护人员做出互惠互利的部署安排。

新加坡武装部队和菲律宾武装部队也达成一项有关向区域反恐情报中心派遣一个小组的安排。这个多边设施是2021年在新加坡设立的。

这项安排将加强两军在反恐情报共享方面的合作。反恐情报中心将理念相同的国家聚集在一起，共享情报，并为反恐提供早期预警、监测和分析能力。

其他三项谅解备忘录涉及个人数据保护、合作发掘菲律宾新克拉克城（New Clark City）的商业机会，以及水务领域的合作。

小马可斯7日在总统府出席了欢迎仪式，之后分别同哈莉玛总统和李总理会晤。谅解备忘录的签署与交换仪式结束后，哈莉玛也设国宴款待小马可斯一行人。