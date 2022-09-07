脚踏车卡缝摔伤案 骑士与公用局和解

（早报讯）指脚踏车轮胎卡缝摔成重伤，骑士向公用事业局索赔至少57万8000元，案件星期三（9月7日）早上出现转折，双方决定和解。

《新明日报》星期二报道，起诉人是42岁的缅甸籍男子茂茂昂素寿（译音），案发时是名工程师助理。

2021年1月16日傍晚5时27分，他在樟宜海岸径（Changi Coast Walk）一带骑脚踏车时，前轮卡在沟渠盖（grating cover），结果摔倒在路上，一度失去意识，事后被送往樟宜综合医院急救。

医药报告显示，起诉人急性蛛网膜下腔（subarachnoid）出血、脸部多处骨折、脊椎受创、导致右手和双脚无力、伤口留下疤痕。

他事后入禀高庭，起诉公用事业局，索赔至少57万8000元。

案件星期二（6日）开审，星期三早上原本续审，却出现新发展，诉辩双方决定在没有对任何一方造成偏见，或对谁追究责任的情况下和解，不过条件保密，不对外公开。

起诉人也同意在八周内，向法庭提交终止诉讼的通知。案件了结后，他将于本周五（9日）回国。

起诉人星期二拄着拐杖，与妻女现身法庭，星期三早上则未出庭。

起诉人指公用事业局在设计、建造以及安装沟渠盖时，没有确保它不会对其他公路使用者造成危险，而且案发时，部分沟渠盖被枯叶遮盖。

不过，辩方律师星期二下午盘问起诉人时揭露，沟渠盖设计和安装由陆交局负责，打扫枯叶由环境局负责，否认公用事业局疏忽与失责。

辩方同时指起诉人没有注意路况，未顾及自己的安危，放弃使用旁边的公园连道，而选择在马路上骑行。

起诉人则解释说，案发当天是星期六，公园连道上有散步和运动的公众，为避开他们，才会在路上骑车。