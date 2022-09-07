零售业低薪员工获加薪 日用品商或涨价应对成本

（早报讯）低收入零售员工从9月起获得更高薪金，经营多家廉价日用品商店的业者Radha Exports认为这将有助吸引和留住人手，但须通过调高产品售价以长远应对成本上涨。

政府早前宣布采纳零售业劳资政工作组的建议，9月1日起实施零售业渐进式薪金模式，让较低收入的员工在下来三年每年获得8.4%至8.5%的薪金增长。

在廉价日用品商店“Valu$”工作了18年的司徒秀娟（55岁，副店面经理）是首批在计划下受益的员工，每月底薪从2800元增加到3000元。“我很高兴薪水有增加，也期待接下来参加不同培训课程，加强自己的表现。”

经营13家“Valu$”的进口商Radha Exports首席执行官阿南丹尼（Deepak Partab Anandani）说，计划如同一剂强心针，除了提高公司旗下136名员工的薪水，也有助吸引更多人加入，缓解人手短缺问题。

尽管如此，他坦言这将增加公司的人力成本。“目前政府资助75％的加薪额，所以成本增加仍可负担。但长远来说，业者难以避免要调高产品售价来维持生意。我们采用数码化等策略提升运作效率，希望可以把涨幅比率控制在个位数，最大程度降低对消费者的影响。”

陈诗龙：宽限期后检讨计划作调整

人力部长陈诗龙医生和人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期三（9月7日）走访Radha Exports公司，和那里的零售员工交流。

人力部长陈诗龙医生（左二）走访Radha Exports公司，和那里的零售员工交流。（蔡家增摄）

陈诗龙指出，推行零售业渐进式薪金模式有助于把最低收入的20%员工提高到接近全国平均水平，也为他们提供了发展前景。政府在六个月的宽限期后，也会与业者和员工进一步沟通，检讨计划并作出相应的调整。