Wirecard本地子公司前副财务总监 涉弊案受查前离境遭国际刑警通缉

（早报讯）涉嫌串谋他人失信公司款项，Wirecard本地子公司前财务部副总监在警方展开调查前离境，警方通过国际刑警发出红色通缉令，要缉拿前副总监归案。

新加坡警察部队在8月17日发文告说，商业事务局针对德国公司Wirecard在本地的两家子公司Wirecard Asia Holding（简称“WAH”）和Wirecard Singapore展开调查后提控了四名涉案者。这四人分别是WAH的前职员瓦尔达纳（39岁）、蔡爱琳（43岁）和施丽薇（29岁），另一人则是本地公司Jacobson Fareast Marketing Services的董事杨丘海（66岁）。

瓦尔达纳来自印度尼西亚，其余三人都是本地人。他们分别面对两项至九项伪造文件、失信和转移赃款的控状。四人被指在2018年5月至12月，与WAH前财务部副总监库尼亚文（Edo Kurniawan）串谋失信公司的介于4万1200元至10万元不等的款项。

涉案的三名前职员也被指协助将库尼亚文的犯罪所得，转移给库尼亚文或其他人。库尼亚文（Edo Kurniawan）则在调查展开之前就已离本地，当局因此对他发出拘捕令。

警方星期三（9月7日）发文告说，当局在8月22日也通过国际刑警对库尼亚文发出红色通缉令，并呼吁公众提供有关他下落的信息。公众若有任何信息，可拨打警方热线1800-2550000提供线索，海外来电者则可拨打+65 62550000，或上网www.police.gov.sg/iwitness提供消息。相关信息将严格保密。

除了上述五人，另有三人也涉及数十亿元Wirecard弊案，他们早前已被控上庭，案件将另外审理。

Wirecard曾经是电子支付服务的巨头，业务遍布全球，但公司在2020年6月申请破产。新加坡金融管理局也在同年9月指示Wirecard停止在我国的服务，并归还所有客户款项。（人名译音）