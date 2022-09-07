本地股市周三跌13.35点

（早报讯）美国隔夜股市收低，加上美国国债收益率大幅攀升，全球股市承压，本地股市下跌13.35点或0.41％，但仍守住3200点的心理关口。

新加坡海峡时报指数星期三（9月7日）一度滑落到3198.39点，闭市时报3210.83点。全场交易量14亿5000万股、交易值11亿8000万元，上升股和下跌股各有195只和297只。

与其他亚洲股市相比，本地股市表现相对坚韧。日本和香港股市跌0.71％和0.83％，韩国和澳大利亚股市双双下跌大约1.4％。

银河—联昌证券股票经纪林椲倢接受《联合早报》采访指出，有几个因素可能造成股市表现疲软。

美国隔夜股市全面收低，再加上香港恒生指数和标普500指数期货下滑，是市场承压的原因之一。林椲倢说：“一些技术分析师认为，3900点是标普500的一个关键支撑。如果跌破这个水平，可能预示着接下来走势更疲软。”

标普500星期二闭市报3908.19点，下跌了16.07点或0.41％。

此外，美国联邦储备局9月再加息75个基点的概率愈来愈高，也令股市投资者不安。

联储局重申必须继续加息以抑制通货膨胀的发言，促使美国2年期国债收益率试图再探上星期的高点3.5％，10年期国债收益率攀升到更高水平3.35％。