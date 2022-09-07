新加坡工商联合总会推出OneTAC SG平台

（早报讯）新加坡工商联合总会（SBF）推出OneTAC SG平台，强化商会与商团群体的合作、让他们分享信息，并提升商会与商团的能力。商会与商团可通过Apple App Store和Google Play Store下载应用软件，或通过网站加入这个平台。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（9月7日）在新加坡工商联合总会为商会与商团举行的社交互动活动上，为OneTAC SG平台主持推介仪式。

OneTAC SG平台开放给所有本地商会与商团及其秘书处员工，让他们互相分享信息和建立联系，以及收到来自政府、商会与商团和其他企业利益相关者有关政策、措施和活动的最新消息。这个平台包括用户指南、活动日历、资源中心等。每个商会与商团可加入OneTAC SG平台的员工人数不设限制，第一年可免费使用。

刘燕玲参与“炉边谈话”（fireside chat）时强调，商会与商团和企业社群在“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动的参与至关重要，原因有三。

首先，商会与商团能表达他们各自的领域有什么新兴机遇和挑战。其次，商会与商团支持成员公司确保自己的营运模式面向未来，确保所创造的就业机会是国人渴望从事的。此外，商会与商团在过去几年投入很多资源和注意力，重新培训和提升员工的技能。