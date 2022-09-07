ITE讲师偷拍裙底 判监四个月

（早报讯）声称不堪压力和饱受忧郁困扰，在校园内屡次偷拍女学生，前工教院讲师的手机被查出藏有超过100张裙底照和视频，被判坐牢四个月。

被告郭思文（48岁）干案时在工艺教育东区学院任职。他于星期二（9月6日）承认三项侮辱女性尊严的罪名，另三项类似罪状交由法官下判时一并考虑。

根据控状，被告干下的一连串偷拍事件，始于2019年6月，偷拍地点都在校园里，包括食堂、校务处和教室等。

案情显示，被告的偷拍对象通常是穿短裙或坐姿不雅的女学生，锁定目标后便会拿着手机朝她们走去。

被告以讲解课文内容为借口靠近她们，暗地里把手机照相机瞄准裙底，使用音量键偷拍。他得逞后不动声色，直到周边没人才拿出手机查看视频和照片。

被告一回试图偷拍穿短裙的女生，但他过后发现“失手”，但机警的女生已经察觉不妥，她事后告诉家人，家人报警。

庭上揭露，被告承认他的偷拍行为已经持续四五个月，每两周至少拍一次，意味着至少有八名受害者。警方发现被告手机藏着至少133张裙底照，以及17段视频，但法庭文件没提及这些裙底照受害者的身份。

代表律师求情时称，心理卫生学院的医生评估被告承受的压力和忧郁情绪干扰了他的判断力，影响他犯案。律师指出，这些短期间犯下的罪行不符合被告平时的性格，他当时不知道自己患有心理疾病，如今已接受治疗，重犯的风险非常低。

控方反驳，不管面临何种心理状况，被告都必须承担犯罪的后果。控方指被告身为讲师，滥用了职权，也辜负了学生对他的信任，他甚至还在干案后躲避追查，这些都是加重刑罚的理由。控方认为法官应该判被告坐牢四至六个月。

法官下判时指出，判刑必须能发挥阻遏作用，他把心理报告纳入考量后，判被告坐牢四个月。（人名译音）