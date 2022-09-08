（早报讯）随着美元指数走弱和油价下跌，美国股市三大股指星期三（9月7日）隔夜集体反弹，纳斯达克指数上涨2.14%，收于11791.9点；标普500指数上涨1.83％，报3979.87点；道琼斯工商指数收涨1.4%，报31581.28点。

美国投资服务公司LPL Financial首席全球策略师昆西（Quincy Krosby）说，美股票已处于超卖状况，油价下跌和美元指数走弱是两个很好的催化剂。

新加坡海峡时报指数7日闭市报3198.39点，下跌13.35点或0.41％。全场交易量14亿5000万股、交易总值11亿8000万元，上升股和下跌股各有195只和297只。

亚太地区股市星期四（8日）开盘全部上扬，东京股市上涨1.62%，首尔和悉尼股市也分别上涨0.41%和0.38%。

本地星期四开盘可关注股票：

1.星狮地产新加坡（Frasers Property Singapore）盘前宣布，新私宅项目Sky Eden@Bedok于星期三推出后，当天售出约​​75%的单位。

2.Watches.com透露，集团针对子公司CKLY Trading Limited（简称CTL）日前受到香港海关没收手表的调查事件，集团答复新交所询问时说，海关人员因怀疑手表是假货而没收手表。不过CTL坚信指控毫无根据并将积极应对。集团指出，这起事件仅与CTL的业务有关。

Watches.com董事会在听取相关律师及专业人士的意见后，决定在9月2日提出股票交易暂停请求。交易已于6日恢复。

3.集永成（Chip Eng Seng）星期三盘后宣布，集团非执行主席兼非独立非执行董事陈怀丹，正考虑交易集团股票，但尚无法确定交易的可能和时间。集团建议投资者谨慎交易。

4.高鸿（KOP）公布截至3月底的2022财年业绩报告，公司净利亏损扩大至1158万，去年同期为1063万。每股亏损增加至0.97分，去年同期为0.88分。受到房地产开发和投资以及管理服务的推动。公司营收增加至1540万，同比上涨85%。