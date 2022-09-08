肃毒局起获约34万元毒品 逮捕42岁本地男子

（早报讯）涉藏有市价约34万3000元的毒品，一名涉嫌贩毒的新加坡籍男子在芽笼附近落网。

中央肃毒局星期四（9月8日）发文告说，当局在星期二（6日）逮捕涉嫌贩毒的42岁新加坡籍男子，并在行动中起获约659克冰毒、5.093公斤大麻、442克氯胺酮、252克爱他死药丸、145颗艾利敏5号药丸、装有1.195公斤“羟基丁酸钠”（Gamma-Hydroxybutyrate Acid，简称GHA）的17个瓶子，及535克相信含有管制药物的饮料袋。

其中，659克冰毒大概是380名嗜毒者一周的用量，5.093公斤大麻则足以让约720名瘾君子用上一周。

根据文告，42岁男子星期二（6日）傍晚在芽笼路附近被肃毒人员发现时，起初抗拒被捕。男子经过一番挣扎后，最后被制伏逮捕。

肃毒人员在他的身上起获约134克冰毒、1.671公斤大麻、77克氯胺酮、54克爱他死，及50颗艾利敏5号药丸。

当局随后在男子附近的藏身之所，起获约525克冰毒、3.422公斤大麻、365克氯胺酮、198克爱他死、95颗艾利敏5号药丸、装有1.195公斤“羟基丁酸钠”的17个瓶子，及136克相信含有管制药物的饮料袋。

隔天早上，肃毒人员带男子到友诺士3道附近的工业建筑，并在其中一个疑似药店的单位里起获399克相信含有管制药物的饮料袋。有关调查仍在进行中。

根据滥用毒品法令，任何人贩运受管制药物，或提议贩运受管制药物，或提议或进行准备贩运毒品，都是犯法的。若贩运超过250克冰毒、15克海洛英或500克大麻，将面对死刑。