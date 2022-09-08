受全球逆风影响 我国50大富豪身家下跌逾20％

（早报讯）受通货膨胀上升和全球科技股走势低迷的影响，我国最富有的50大富豪的身家下跌超过20％至1640亿美元（约2300亿新元）。

根据《亚洲福布斯》杂志星期四（9月8日）公布的最新新加坡富豪榜，深圳迈瑞医疗（Mindray Bio-Medical Electronics）的创始人兼董事长李西廷的财富减少将近三分之一，但仍以156亿美元身家蝉联榜首。销售增长放缓导致公司股价下跌。

受房地产领域复苏带动，远东机构（Far East Organisation）的黄志祥和黄志达兄弟身家从去年的142亿美元，增加至152亿美元，在本地富豪榜排名上升到第二。掌控日本油漆控股（Nippon Paint Holdings）的吴清亮在榜上排名维持第三，身家下跌三成至130亿美元。

Meta Platforms（前称面簿，Facebook）联合创办人萨维林（Eduardo Saverin）的身家下跌至96亿美元，排名下跌两个位置至第四位。排名第五的是城市发展（CDL）执行主席郭令明，他的财富从去年的85亿美元，增加至93亿美元。

冬海集团（SEA）的三位联合创始人李小冬、叶刚和陈精业的财富大幅缩水，他们的身家各跌超过七成至42亿美元、28亿美元和7亿4500万美元，排在11、13和48位。冬海集团股价大跌，主要是因为电子商务业务蒙受亏损。