国际奥林匹克竞赛获9金14银3铜 我国学生数理地理实力再为国争光

（早报讯）新加坡学生继续在国际奥林匹克竞赛大放异彩，除了在国际地理奥林匹克竞赛中名列第一，也在数理比赛中摘下九金、14银、三铜，以及一项荣誉奖。

教育部星期四（9月8日）发文告说，国际奥林匹克竞赛于今年7月至8月在多个国家及线上举行，我国学生在地理、信息学、数学和科学竞赛中取得骄人成绩。

在巴黎线上举行的国际地理奥林匹克竞赛中，我国学生团队表现最优秀，斩获三金一银，让新加坡在54个国家与地区中名列第一，也是获得金奖数量最多的团队。

由莱佛士书院、华侨中学、德明政府中学学生组成的新加坡团队，在广泛的自然和人文地理课题上展示了他们的知识和理解能力，并对巴黎进行虚拟考察。

在亚美尼亚首都埃里温举行的生物竞赛中，我国学生夺得两金一银一铜，在62个参赛国家与地区中，与他国并列第五。

本地学生在中国天津举行的化学竞赛中则夺下两金两银，让新加坡在84个参赛国家与地区中，与他国并列第六。

在挪威首都奥斯陆举办的数学竞赛中，新加坡团队则赢得四银一铜，及一项荣誉奖（Honourable Mention），让我国在104个参赛国家与地区中排名24。

在印度尼西亚日惹（Yogyakarta）举行的信息学竞赛及在瑞士苏黎世（Zürich）举办的物理竞赛，我国代表队分别名列第10和第九名。

另外，在第35届国际年轻物理学家锦标赛与线上年轻物理学家锦标赛，由莱佛士书院、国大数理中学、华侨中学学生组成的两支队伍，分别从25个与八个参赛国家和地区中，都获得第二名。