本地股市星期四早盘涨27.5点

（早报讯）受到隔夜美股上涨推动，本地股市星期四（9月8日）高开高走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨27.5点或0.86%，报3238.33点，盘中最高点是3242.82点，最低点3227.48点。

亚太其他区域股市反应不一，东京股市大涨2.03%，引领亚太股市；悉尼、台湾和首尔股市全部上涨，涨幅介于0.5%至1.57%；深圳、上海和香港则下跌，跌幅介于各0.13%至0.57%。

全球资产管理公司荷宝（Robeco）驻香港亚太区股票主管克拉布（Joshua Crabb）说，亚洲股市现在与2000年到2003年相似，股价比美国资产“大幅折让”，在政策制定者推出刺激计划之前，亚洲资产是更安全的。

海指成份股方面，24只上扬，两只下跌，四只持平。

领涨的是怡和合发（Jardine C&C）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别起2.19%至34.08元，以及起2.15%至1.9元。

仅有的两只下跌股是扬子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）和怡和控股（Jardine Matheson），前者跌1.11%元至0.89元，后者跌0.18%至54.8美元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和马可波罗海业（Marco Polo Marine）居前，成交量分别为7704万股和2172万股，前者无变动，后者跌2.38%。

卓星企业融资（SAC Capital）分析师麦敏媚接受《联合早报》采访时说，海指反弹受到隔夜美国市场上涨的推动，美元指数和美债收益率回落是主要催化剂。从宏观上看，日本将第二季国内生产总值环比增长从之前的0.5%上调至0.9%，也给市场增加信心。

她还说，中俄两国领导人近期将再次会晤，可能会引起西方的重视。美国对中国贸易关税保持不变等言论，也增加了市场的不确定性。

麦敏媚指出，债券市场疲软将导致资金转向房地产类别，以产生更可预测的回报和现金流。目前，房地产股票的交易价格低于房地产投资信托基金，值得投资者关注。

此外，市场正在等待美国联邦储备局主席星期四晚些时候在卡托研究所的讲话，试图了解联储局鹰派态度是否缓和。NatWest Markets分析师内夫鲁兹（Jan Nevruzi）向路透社说，他认为联储局仍将依赖经济数据。