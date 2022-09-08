慈善团体料明年起可免向警方申请募捐执照

（早报讯）简化后的慈善筹款活动监管程序预计明年落实，募捐者不必再向警方申请沿街挨户募捐执照，只须在慈善网站（Charity Portal）预告详情，方便公众查核。慈善总监办公室将会在今年底公布详情。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长、也是人民协会副主席唐振辉星期四（9月8日）出席今年的慈善监管研讨会时，透露上述消息。

根据现行监管要求，募捐活动如果是以沿街挨户方式进行，募捐者须向警方申请沿街挨户募捐（House to House and Street Collection）执照，国家福利理事会会员则可向理事会申请募捐准证。

新调整一旦落实，在慈善法令下注册的慈善机构，以及经批准的海外慈善募捐项目，可豁免申请沿街挨户募款执照。这意味着，慈善团体和募捐者将来不必受到慈善法令和沿街挨户募款法令的双重监管。

慈善总监办公室曾在5月5日至26日展开公众咨询，邀请慈善团体和公众，就慈善筹款活动应该披露的信息、在慈善网站（Charity Portal）的信息呈现方式等提供建议。

另一方面，因为非营利机构如慈善组织所筹得的善款有可能被转移至资助恐怖主义活动，慈善总监办公室年底将推出新的恐怖主义融资风险工具包（Terrorist Financing Risk Mitigation Toolkit），提高慈善组织应对这方面风险的能力，防止不法之徒有机可乘。

唐振辉说，虽然本地并没有出现慈善机构善款流入恐怖主义活动的情况，但我国还是得未雨绸缪，采取预防措施保护慈善机构。