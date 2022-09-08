为转卖赚钱 女佣带雇主五岁儿到超市偷奶粉

（早报讯）为了偷奶粉赚钱，33岁菲佣六天内四次带五岁小雇主到超市干案，共偷走43罐奶粉，总值超过3000元。

来自菲律宾的迪瓦（33岁）面对六项偷窃罪，星期三（9月7日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

被告称今年6月认识一名网友“安琪”，对方说可以卖奶粉给她换钱或名牌衣服。

根据控状，被告自今年7月13日起，几乎天天到盛港河滨坊（Rivervale Mall）的超市偷奶粉，相信每次都带着雇主的五岁儿子一同前去。她一般拖着购物袋，将奶粉藏入购物袋后，没有付款就离开。

到了7月24日，被告改去位于榜鹅水滨坊（Waterway Point）的超市，结果当天被捕。

调查揭露，她当天下午2时30分带着雇主的五岁儿子，拖着购物袋，到上述超市内“逛”。

她将六罐奶粉和五双袜子藏进购物袋，在超市内呆了24分钟，没付款就走出超市。

被告的行为被电眼拍到，当天值班的保安人员看到后尾随被告，在超市外把她拦住，当场报警。

警方捉人后，隔天搜查住处，搜出31罐奶粉。被告承认部分偷来的奶粉已卖给网友。

主控官指被告预谋干案，专挑可以卖到好价格的奶粉，偷走的奶粉总价值约3700元，至今没有做出任何赔偿。

没有代表律师的被告通过视讯认罪，她求情时说，自己育有三个孩子，大儿子上周意外被电死，希望法官能轻判，让她能早日回家，参加儿子的丧礼。

提到儿子时，被告不禁失控嚎啕大哭，哭着希望法官原谅她的过错。她说“我的孩子需要我”，场面令人心酸。

法官最终判她坐牢10周，刑期从她被捕当天算起。