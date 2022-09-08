金文泰泥泻事故维修工程分三阶段进行

（早报讯）金文泰泥泻事故地点的维修工程分三个阶段进行，工程团队下来会安装板桩进一步稳固斜坡，文礼大道和亚逸拉惹快速公路至联邦西道立交桥的公园连道也会在这个周末重开。

金文泰6道预购组屋项目Clementi NorthArc工地附近于上个星期五（9月2日）发生泥泻事故。建屋发展局星期四（9月8日）在面簿贴文，提供更多有关维修工程的详情。

为了更好地疏导乌鲁班丹河的河水、降低淹水的风险，当局也将河道扩展至3.5米宽，并设置了几台大型抽水机。（饶进礼摄）

建屋局和承包商在事发后立即展开第一阶段维修工程，包括铺一层薄薄的混凝土来稳固斜坡。为了更好地疏导乌鲁班丹河的河水、降低淹水的风险，当局也将河道扩展至3.5米宽，并设置了几台大型抽水机。

不过建屋局提醒，由于尚未完全修复，乌鲁班丹公园连道及河道上游还是可能出现淹水的情况，尤其是下大雨的时候。

第二阶段工程来临周末展开，建屋局会在公园连道的受影响地段安装板桩来进一步稳固斜坡。当局指出，这是个重要的步骤，必须完成后才能安全地展开主要维修和重建工程。这项工程预计需要至少一个月才能完成。

文礼大道和亚逸拉惹快速公路至联邦西道立交桥的公园连道会在这个周末重开。为了安全起见，事发地段至金文泰路的公园连道则会继续关闭。

最后一个阶段是全面修复河道、恢复公园连道损坏的部分，以及重建工地内的斜坡和挡土墙。建屋局指出，这些工程范围很广，预计需要几个月的时间才能完成。施工期间当局将密切监督附近建筑的结构安全。