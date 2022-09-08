本地上半年致命交通事故减少 涉年长者事故不减反增

（早报讯）2022年上半年，本地的致命交通事故和死亡人数同比减少，但涉及年长行人且导致伤亡的交通事故和伤亡人数都有所增加。涉及年长行人的车祸当中，有高达45.3%是年长人士乱过马路造成的，情况令人关注。

根据交通警局星期四（9月8日）公布的2022年上半年数据，导致受伤的交通事故增加5.2%，从2021年上半年的2960起增加到2022年同期的3115起；受伤人数也从2021年上半年的3611人增加至3746人，增幅为3.7%。

交警指出，2022年上半年的交通事故之所以增加，主要是因为冠病措施逐渐放宽，路上交通恢复所影响。尽管如此，上半年的致命交通事故却有所减少。

2022年上半年的致命交通事故为44起，比2021年同期的52起减少15.4%；死亡人数也从58人下降至45人，减少22.4%。这个数据仍低于冠病前（2019年上半年）的59起致命车祸和3773起致伤车祸。

令人关注的是，涉及60岁或以上的年长行人的交通事故同比上升13.6%，从103起增加至117起。受伤的年长行人也上升9%，从100人增加至109人；死于交通事故的年长行人则从2021年上半年的五人增至九人，增幅为80%，占所有死亡行人的81.8%，死亡人数是过去这三年的上半年数据中最高的。在涉及年长行人的交通事故中，有高达45.3%是年长人士乱过马路所致。

另外，涉及电单车骑士和后座乘客的交通事故占比仍旧很高，分别占交通事故总数的54.9%，和死亡交通事故的55.6%。涉及电单车的事故从1711起增加至1733起，受伤人数从1816人增加至1844人，死亡人数则从26人减少至25人。

交警强调，当局将继续严厉执法，打击任何罔顾交通条例的公路使用者。

交警也说，自冠病暴发以来，当局的公路安全教育活动大部分都改为线上举行，随着冠病条例放宽，当局已恢复更多实体的推广活动。交警也会继续通过网络和实体活动，向年长人士宣导公路安全。