黄一宗获“年度杰出商人奖”

（早报讯）一年一度的“新加坡商业奖”（Singapore Business Awards）星期四（9月8日）晚上揭晓，大华银行副主席兼总裁黄一宗获颁“年度杰出商人奖”。

黄一宗凭着远见和卓越的领导能力将大华银行发展成领先的区域银行，在19个国家和地区有500个据点，尤其在东南亚有强大的网络和实力。

新加坡商业奖于1985年推出，由《商业时报》与敦豪国际速递（DHL Express）联办。该颁奖礼今年步入第37届。继连续两年结合现场和线上方式举行后，今年的颁奖礼于丽思卡尔顿美年酒店（Ritz-Carlton Millenia）举行，颁奖嘉宾为永续发展与环境部长傅海燕。

获颁“年度杰出总裁奖”的是凯德投资（CapitaLand Investment）首席执行官李志勤。他领导团队将凯德集团（CapitaLand Group）重组为凯德投资和凯德地产公司（CapitaLand Development），为股东释放更大价值，并加速集团业务发展。

友邦保险（AIA Group）的集团首席执行官兼总裁李源祥则获颁“年度海外杰出总裁奖”，表彰他作为保险业的全球商业领袖的杰出成就。

新加坡商业奖也颁发了年度青年商业领袖奖给电竞椅公司圣临（Secretlab）创始人兼总裁洪正伟，表扬他的创业精神和勇于坚持热忱，通过踏上较少人走的路线激励年轻人。

“企业奖”则由TDCX获得，它灵敏地把握行业机会，并勇于跟数码客户体验解决方案的全球巨头竞争。