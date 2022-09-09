（早报讯）美股市场无视美国联邦储备局主席在卡托研究所（Cato Institute）持续鹰派的观点，三大股指星期四（9月8日）延续反弹，标普500指数上涨0.66％，报4006.18点；道琼斯工商指数收涨0.61%，报31774.52点；纳斯达克指数上涨0.6%，收于11862.13点。

联储局主席鲍威尔在会议上发表讲话说，联储局需要直截了当并坚定不移的对抗通货膨胀。

新加坡海峡时报指数星期四闭市涨22.78点或0.71％，报3233.61点。全场成交量13亿3000万股，总交易额10亿4000万元。上升股278只，下跌股197只。

亚太地区股市星期五（9日）开盘表现平稳，东京和悉尼股市分别上涨0.49%和0.37%。首尔股市中秋节期间休市。

本地星期五开盘可关注股票：

1.马来西亚医院集团IHH保健（IHH Healthcare）星期五盘前宣布，集团对拉姆齐森那美保健公司（Ramsay Sime Darby Health Care）股权于3月22日的献议收购未达成协议。

2.德蒙特（Del Monte Pacific）星期四闭市公布业绩报告，集团截至7月底第一季净亏损达3050万美元（4282万新元），其中包含赎回票据产生的一次性费用约5020万美元；去年同期净利为1830万美元。第一季每股亏损达1.65美分，去年同期则为盈利0.69美分。受到菲律宾市场拖累，集团营收额同比下降1.2％，至4亿5659万美元。

3.盛世企业（Sapphire Corporation）公布截至六月底的上半年业绩报告，公司净利大涨93%至952万人民币（约192万新元）；每股盈利上涨至2.26分人民币，去年同期为1.16分人民币。公司营收同比增长86.2%至5686万人民币，主要有益于建筑材料和城市化服务收入的增加，但设备租赁收入有所减少。

4.印尼主要水处理公司莫雅控股亚洲（Moya Holdings Asia）星期五盘前要求暂停交易，具体原因有待公告发布。

5.新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）星期五盘前要求暂停交易，具体原因有待公告发布。