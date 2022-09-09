新工大毕业生整体就业率创新高 95.6％毕业半年内找到工作

（早报讯）新加坡理工大学去年的毕业生整体就业率创新高，有95.6％学生在毕业半年内找到工作。这些毕业生的起薪中位数也从前年的3500元增加至去年的3550元，超越冠病疫情前水平。

新工大星期五（9月9日）公布于今年3月1日至5月14日进行的2021年毕业生就业调查。新工大去年共有2006名毕业生，其中84.5％的人参与调查。

去年新工大毕业生的整体就业率达95.6％，比2020年高0.6个百分点。其中，在毕业后半年内找到全职工作的人从前年的69.8％增至去年的86％。

另外，去年新工大毕业生的平均月薪和月薪中位数也创新高，毕业后半年内找到全职工作的新工大生，平均月薪从前年的3675元增至去年的3755元。他们的月薪中位数也增加50元至3550元。

修读信息通讯科技相关课程的新工大毕业生拥有较高的起薪。毕业自信息通讯科技（软件工程）课程的学生是去年毕业生当中起薪最高的，月薪中位数达5000元。

新工大的飞机系统工程、信息通讯科技（资讯安全）、信息通讯科技（软件工程）、海事工程、海洋工程学以及系统工程（电力机械系统）课程毕业生取得100%的全职就业率。

根据新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学和新跃社科大学今年2月联合公布的毕业生就业调查，这几所大学去年的毕业生整体就业率达94.4％，月薪中位数达3800元。新工大毕业生的就业率与这些大学不相上下。

因学期与其他大学不同，新工大和新加坡科技设计大学的就业调查，向来分开进行。