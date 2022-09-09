本地股市星期五早盘涨27.3点

（早报讯）美元指数走低以及隔夜美股持续反弹，带动本地股市星期五（9月9日）高开高走。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨27.3点或0.84%，报3260.91点，盘中最高点是3263.58点，最低点3238.89点。

除首尔和台湾股市中秋期间休市外，亚太其他区域股市普涨，香港股市大涨2.46%，引领亚太股市；上海和悉尼股市分别上涨0.68%和0.56%；上海和深圳也各涨0.39%和0.38%。

海指成份股方面，25只上扬，三只下跌，两只持平。涨幅前七只成分股中，五只为信托股和地产股。

领涨的是子江船厂（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别起3.89%至0.935元，以及起2.92%至1.76元。

领跌的是胜科工业（Sembcorp Industries）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），前者跌1.47%元至3.35元，后者跌0.73%至1.36元。

活跃股方面，复兴联合（Renaissance United）和扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）居前，成交量分别为4690万股和3840万股，前者无变动，后者涨3.95%。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》采访时说，美股超跌反弹加上美元指数持续走低让本地投资者情绪乐观。市场已经适应了美国联邦储备局一如既往的鹰派加息态度。

他还说，随着生活正常化和社会消费活动增加，有利房地产信托和房地产股反弹。星期五涨幅靠前的成分股中，两类股票大多榜上有名。

基金管理公司Advisors Capital Management合伙人兼投资组合经理菲尼（JoAnne Feeney）在彭博电视上说，“市场终于消化了联储局几乎肯定加息75个基点的事实。”她接着说：“8月下半个月的抛售可能有点过头了。”

彭博社引述野村的报告说，联储局本月预计会将基准利率上调75个基点，并在11月上调50个基点。这比之前的预测都高出25个基点。