旅居本地英国人冒雨送花

（早报讯）在新加坡旅居的英国人星期五（9月9日）早上得知英国女王伊丽莎白二世逝世的消息后，冒雨到英国驻新加坡最高专员公署送上鲜花。

尽管下着绵绵细雨，早上11时30分，英国驻新加坡最高专员公署外的地上已摆放着数十束鲜花。

詹姆斯（56岁，房地产从业员）带着83岁的母亲瓦莱里（退休者）到英国驻新加坡最高专员公署送上鲜花。詹姆斯星期四晚上在新闻上得知英女王身体不适，原以为她能撑得过去，没想到星期五早上醒来发现英女王已经离世人而去。他说：“英女王一直是人们尊敬的领导者，她的离世意味着一个世代的结束。”

哈里特（40岁，家庭主妇）星期五送上鲜花后，在接受访问时两度哽咽。她说：“我11岁时和英女王有过近距离接触，她当时从我的手接过鲜花。没想到今天再送上鲜花，是在这样的情况下。”

大卫（40岁，研究员）得知噩耗感到十分意外，早上带着妻子和两个儿子到场以表思念。他说，英女王给予世人屹立不倒的形象，她的离世肯定让不少人伤心。

大卫的妻子潘海燕（40岁）则说，英女王的领导能力深入人心，所留下的足迹难以被世人遗忘。

英国俱乐部星期五也发文告说，英女王深受世人爱戴，她的离世令人痛心不已。俱乐部也向查尔斯三世国王表示哀悼。

俱乐部已降半旗，直到英女王的葬礼结束。俱乐部在吊丧期间也会调整活动，公众可到英国俱乐部的接待处，在吊唁书写下对英女王的思念。