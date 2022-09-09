大巴窑组屋居民 难忘英女王到访

（早报讯）短短10分钟的接触成回忆！七岁时曾与父母一同在大巴窑住家单位内接待英女王，如今已年过半百的男子，与女王握手后一度舍不得洗手，特别经历令他至今难忘。

96岁的英女王伊丽莎白二世病逝，这位成为全球统治时间最长的在位君主之一的她，和新加坡也有一段渊源。英女王分别在1972年、1989年和2006年访问新加坡，与我国政要会面之外，她还到宏茂桥、大巴窑组屋区和牛车水等地区与民众见面。

《新明日报》记者星期五（9月9日）早上访到其中一名曾经和她有过近距离接触的大巴窑居民。事过境迁，当年的男童林坚源已经长大成人，如今57岁的他是一名文化遗产爱好者，也是《秘密的新加坡》（Secret Singapore）的作家之一。早在1972年，他曾与父母一同在大巴窑5巷第53座组屋的18楼单位内,接待首次访问新加坡的英女王、其丈夫菲利普亲王及女儿安妮公主。

早在1972年，林坚源曾与父母一同在大巴窑5巷第53座组屋的18楼单位内，接待首次访问新加坡的英女王、其丈夫菲利普亲王及女儿安妮公主。

他告诉《新明日报》记者，当时那座组屋顶楼有一个招待贵宾的露天观景台，主要用来展示建屋局的发展成果。

“整个组屋是Y型建构，不是每层楼都有电梯，我们家距离顶楼最近，加上我的父母都是小学教师，会说英语，因此才会被选中接待英女王。”

他忆述当天情况时说：“那天我很兴奋，当时邻居曾跟我说，和英女王握手后千万不能洗手，我记住了这句话，一整天都不愿意洗手，直到吃晚餐前，才被妈妈拉去洗手。这是我童年最深刻的回忆。”

此外，他也指出，英女王来访的10分钟里，众人大多在较宽敞的厨房内逗留，边聊天边观赏窗外景色。

“我们家从厨房窗户向南望去，能看到加冷一带的壮观景色。”

对于女王的逝世，他表示遗憾，他认为英女王是个深受人们敬仰的人物。“她将大半生投入完成国家使命中，这一点深深触动了我。”