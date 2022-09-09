威胁公开男子变装癖 两恶棍勒索“封口费”

（早报讯）交友软件上认识，相约欢好后，男子的变装癖成“痛脚”，遭两恶棍敲诈勒索“封口费”。

涉案的两名男子摩西（38岁）和大卫（45岁），除了面对刑事恐吓罪名以外，摩西更因犯下各种偷窃、持械伤人、破门行窃等罪名，被判入狱31个月又八天，以及三下鞭刑；大卫也因另外犯下欺骗等案件，被判入狱26个月。

根据案情，摩西在2020年某日通过交友软件认识受害男子，于9月5日约到酒店见面。但在摩西的建议下，两人回到受害者的住家欢好，摩西也因此发现受害者有变装癖。

隔天早上，受害者要开车载摩西回家，摩西却要受害者载他到大卫家附近。

摩西到了大卫家，两人决定计划勒索受害者，当天傍晚就约对方到咖啡馆见面，谎称想介绍大卫给他。

三人面谈两个多小时，大卫的妻子期间也到场。

摩西和大卫威胁要将受害者的变装习惯公诸于世，接着逼受害者上车，带他到附近的提款机。受害者被逼转账1000元给大卫的妻子，再提款1200元，让她交给摩西。

其中一人再敲诈3万元

大卫私自再敲诈3万元，摩西上门“分一杯羹”，结果东窗事发。

受害者交钱后隔天早上，大卫再私下约见，称能帮他找摩西谈判，彻底解决事情，但需要3万元。

不过，受害者说没钱，大卫要他骗母亲说投资失败，向她借钱。受害者照办，大卫拿钱后，带妻子到处逛街，买了各种金饰、电器和衣服等。

摩西发现后，认为大卫应该把钱分给他，于9月10日晚上到大卫家中。进屋后，摩西发现新电视，大卫夫妻还穿戴各种新金饰，地上还散落着购物纸袋，因此出手抢夺。除了抢走两条金链及三个金戒指以外，摩西还抢走大卫的钱包及一台笔记型电脑，以及约3000元现金。摩西离开后，大卫的女儿报警。

隔天，受害者也到警局报案，大卫和摩西隔几天后双双被捕。