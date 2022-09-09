（早报讯）政府发布新版房地产业转型蓝图（Real Estate ITM 2025），协助行业应对挑战把握新机会。房地产代理理事会（CEA）将与主要伙伴和利益相关者合作，主导落实这个蓝图，以使房地产交易更数码化、有效率和安全，并提升房地产代理的专业水平和服务效率。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期五（9月9日）在新加坡房地产中介协会（SEAA）主办的杰出房地产经纪奖颁奖典礼上，宣布推出2025年房地产业转型蓝图的消息。

陈杰豪也透露，“统一房源行动联盟”开发的数码平台的原型，预期在2023年上半年完成，连同房地产代理理事会的公共登记册网站（CEA Public Register），这个平台将减少消费者和经纪面对的房屋租售名单普遍出现的不实及重复问题。

此外，房地产代理理事会已展开代号Project ADEPT的研究，与行业利益相关者合作，制定房地产经纪在未来经济中应该拥有的技能、能力和知识。这项研究预期在2023年完成。

陈杰豪指出，2025年房地产业转型蓝图的推出正是时候，它的愿景是让消费者获得以客户为中心和专业的房地产经纪的服务，涵盖以客户为中心的杰出服务、生产力与数码化和专业精神及技能提升三个方面。

他说：“我们看到，最好的经纪是那些受客户信赖的，因为客户知道经纪将照顾他们的最佳利益。这些经纪提供良好的意见，并帮助客户做出良好的决定。”