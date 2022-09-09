本地研究：年长者疫情期间身心健康自我管理能力强

（早报讯）由新加坡国立大学医学组织展开的研究发现，疫情限制了社交活动，本地年长者起初面对孤立等多重心理挑战，但同时在自我管理身心健康方面展现了强烈的独立能力、意识和主动性。

大多数参与研究的年长者表示最初对冠病感到恐惧，甚至孤立自己，以免感染冠病。但社会服务组织和成年儿女给予他们重要的支持与互动。

这项定性研究从今年1月至6月展开，共招募了62名有行动能力的退休年长者参与深入访问和小组讨论。参与者的年龄介于65岁至84岁，居住在先驱、波那维斯达、武吉巴督以及盛港的政府组屋，包括一房式租赁组屋的居民。

国大医学组织的研究员也与人民协会、先驱选区和乌鲁班丹办事处，以及关爱乐龄办事处和多个社区服务组织合作招募参与者。

领导研究的杨潞龄医学院研究助理院长，国大医院医疗委员会研究副主席，国大医院结肠直肠外科主任兼高级顾问陈科刚副教授在媒体会上说，精神上的支持非常重要，尤其当本地人大致上都能获得一定程度的物质支持。

他指出，大多数年长者起初害怕染疫后没有疫苗、不能和亲朋好友见面，以及新闻报道外国情况严重等不确定性，因此出现很大的精神压力。

“但研究结果显示，他们从主流媒体等渠道得知接种疫苗可预防重病，以及有社会服务组织和孩子们的支持而渐渐放心。研究结果主要告诉社会服务组织和义工，他们在疫情期间所给予的帮助和努力并没白费。”

先驱选区议员郑德源应邀到媒体会分享对研究结果的看法时说，这项研究结果能帮助他们更好地计划如何满足不同年长者的精神与物质需求，不只专注照顾有经济困难的年长者，同时准备应对未来下一个冲击。