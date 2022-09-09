“新薪之火”陶瓷慈善展开幕 为特需儿童和青年筹款

（早报讯）19名陶艺家在陶艺慈善展上出售约380件陶瓷，为有特殊需要的儿童和青年筹款，致力打造更包容的社会。

名为“新薪之火”的陶艺慈善展于9月9日至13日举行，地点在阿里哇艺术中心（Aliwal Arts Centre）。

展览上将售卖主办人林锦辉（62岁）和其他18名陶艺家所烧出的约380件陶瓷，所得的款项中，有10%会捐给慈善团体异彩人生（Extra·Ordinary People），帮助特需儿童与青年。

林锦辉接受《联合早报》访问时说，举办陶艺慈善展览的初衷在于推广艺术，同时为打造更可及的社会出一分力。

林锦辉的陶艺团队今年6月和SHINE儿童与青年服务合作，为15名12岁至30岁青年举办陶艺工作坊。青年在工作坊上烧制出的陶瓷也将在慈善展上展出。

林锦辉说，一些参与工作坊的青年起初会抗拒接触陶艺。“我们不逼青年，而是先了解他们的兴趣，通过共同话题建立关系与信任，再慢慢引导他们。”

青年从排斥陶艺，到产生兴趣，慢慢上手，最后自愿在工作坊结束后留下来修饰陶瓷品，青年在几个工作坊下来的成长让工作坊团队十分欣慰。

林锦辉说，陶艺是一门修身养性的艺术，捏陶泥时不能心急或过于用力，特需青年在学习的过程中能培养耐性，领悟到欲速则不达等人生道理，对他们的性格塑造有一定的帮助。

“我希望陶艺能变得更易触及，让更多青年有机会认识这门艺术。”