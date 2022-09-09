海指星期五上升0.91％

（早报讯）在美国隔夜股市持续反弹的带动下，本地股市星期五（9月9日）一开盘便走高，闭市收高0.91％，海峡时报指数报3262.95，上升29.34点。

上升股274只，下跌股222只，全天交易量达10亿3800万股，交易总值9亿6400万元。

海指成分股，扬子江船业昨天宣布获得GTT执照，利用GTT膜技术建造大型液化天然气运输船的消息带动交易活跃，收市上升3.89％，报0.935元。

领涨的股票包括Healthbank控股、和隆集团（Hoe Leong）以及泉合近海（CH Offshore），分别上升67％、50％和30％。

最大跌幅的包括申垚集团（Shen Yao）碧玉投资（Jasper Investment）和Katrina，分别下跌50％、33％和20％

辉立证券理财经理李俊升接受《联合早报》采访时说，经过三个星期的卖压后，标普500似乎在3900点找到支持，美国股市的回弹带动了海指星期五的表现。海指目前已经从3200点回升，也是海指250天平均移动线，显示海指有望继续攀升。

中国8月的消费者和生产者价格指数升幅比预期小，使市场燃起北京将出台更多提振经济政策的希望。上海和深圳股市分别收高0.82％和0.65％，香港股市在长周末假期前大涨2.69％,澳大利亚股市则上扬0.76％。台湾和韩国股市星期五休假。