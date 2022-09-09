建屋局前处长到处偷拍男子 判监两周罚款3万余元

（早报讯）建屋发展局前处长九年内到处偷拍男子，包括在更衣室偷拍陌生男子的裸照，以及制作和下载猥亵影片，被判坐牢两周、罚款3万1600元。

徐伟强（61岁）面对公共滋扰、抵触影片法令等14项罪名，他早前承认其中六项，余项交由法官下判时一并考量。星期五（9月9日）面判后，被告没有缴交罚款，得坐牢多三周和四天代替。

根据控状，被告于2012年1月至2020年10月偷拍，多数在战备军人协会（SAFRA）俱乐部的更衣室内，拍只穿着内裤，甚至全身赤裸的男子，他也在住家拍男友人“比利”的裸露视频。

2020年10月28日，被告逛超市时被一名男子吸引，拿出手机企图偷拍，但被对方发现。被告否认偷拍，两人大吵起来，超市员工于是报警。

警方调查揭露，被告的手机藏有146段猥亵视频。调查过程中，被告承认看到吸引他的男子就会用手机偷拍，通常在公共场所如健身房和更衣室干案，也从互联网下载猥亵视频观看。

被告没有散播视频，但控方指视频仍有传出去的风险，画面也拍下男子的脸部，因此这不该是减轻刑罚的理由。

代表律师指被告当公务员超过35年，事后主动离职，避免给当局蒙羞，已是很大的挫折。但控方说主动辞职是个人选择，因此不能构成求情因素。（人名译音）