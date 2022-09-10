黄循财：我国人民须建立高度信任 共克通胀全球经济放缓等挑战

（早报讯）面对全球局势带来的严峻挑战，我国人民在下来几年更须建立高度的信任，清楚并坚定共同利益，绝不能被外界的不实信息影响，才能共同克服通胀和全球经济料放缓等挑战。

副总理兼财政部长黄循财星期六（9月10日）出席新加坡中华总商会大厦翻新落成典礼致辞时指出这点。

他说，基于乌克兰战争，全球经济短期内会面对更多不确定因素。欧洲面临能源短缺危机，发达国家包括美国的央行会继续提高利率，全球经济预计放缓。

通胀压力将持续，尽管通胀率到了某个阶段会持稳，但不太可能回到过去的水平。

黄循财指出，全球化的黄金时代已过，各国如今正重新检讨供应链，力求自给自足。中美关系恶化也影响全球贸易与金融。亚太区预计会有更明显的地缘政治争夺，包括新加坡在内的国家会面对选边站的更大压力。

“因此，新加坡人之间保持高度信任更至关重要。因为最终，我们不是选边站，而是选择为新加坡与人民站定立场。这意味着，我们清楚知道我们的共同利益，以有原则和一贯的方式坚定立场。

“我们绝不能被不实信息影响，包括外来势力。在处理国际课题时，我们须团结一心。”

政府因此也不断检讨并更新与人民的沟通形式。黄循财表示今年接任副总理后推出“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动，旨在为我国的未来制定计划，强化社会契约。

中华总商会可在新加坡携手前进运动中扮演关键角色

黄循财强调，中华总商会可在这项运动中扮演关键角色，他也很高兴总商会将支持新加坡携手前进运动，继续为国家社会作出贡献。

他说，每次参加总商会的活动时，他都能感受到浓浓的本地华商精神，充分体现了总商会一直秉持着的“诚信为本、效忠为国、创新为先、回馈为民”的价值观。

李显龙总理（中）为中华总商会大厦翻新落成典礼担任主宾。（蔡家增摄）

李显龙总理为大厦翻新落成典礼担任主宾，他与黄循财把刻有这套价值观的电子牌匾送给总商会。

位于禧街的中华总商会大厦于1964年9月20日中秋节落成，由建国总理李光耀主持开幕。大厦在2017年展开翻新工程，但受冠病疫情影响而延误。大厦翻新落成典礼选在中秋节举行，别具意义。

出席典礼的嘉宾包括人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、外国使节和商界代表等。